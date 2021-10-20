Италия

Хорват может уйти из миланского клуба.

Полузащитник Марцело Брозович может покинуть Интер по окончании сезона, когда истечет его контракт.

На этой неделе Брозович должен был встретиться с руководством клуба, чтобы провести переговоры о новом соглашении. Однако, как сообщает портал Tuttomeratoweb, хорватский хавбек не явился на встречу и теперь отказывается продлевать договор.

Воспользоваться этой ситуацией и подписать 28-летнего игрока хотят Барселона и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Брозович провел 11 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним ассистом.