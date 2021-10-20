Хорват может уйти из миланского клуба.
Марцело Брозович, Getty Images
20 октября 2021, 12:03
Полузащитник Марцело Брозович может покинуть Интер по окончании сезона, когда истечет его контракт.
На этой неделе Брозович должен был встретиться с руководством клуба, чтобы провести переговоры о новом соглашении. Однако, как сообщает портал Tuttomeratoweb, хорватский хавбек не явился на встречу и теперь отказывается продлевать договор.
Воспользоваться этой ситуацией и подписать 28-летнего игрока хотят Барселона и Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне Брозович провел 11 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним ассистом.