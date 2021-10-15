Италия

Руководство "нерадзурри" хочет сохранить своих основных игроков.

Миланский Интер в ближайшее время планирует продлить контракты с тремя своими футболистами. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство "нерадзурри" подготовило новые соглашения для Николо Бареллы, Милана Шкриниара и Марцело Брозовича.

Отмечается, что для Бареллы уже подготовлен контракт до 2026 года, а вскоре начнутся переговоры со Шкриниаром. Также клуб продвинулся в переговорах с Брозовичем, новое соглашение которого будет рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Перишичу придется пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в Интере.