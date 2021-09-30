Италия

Неаполитанцы хотят сохранить своего лидера.

Наполи вступил в переговоры с Лоренцо Инсинье относительно подписания нового контракта. Текущее соглашение подходит к концу уже летом 2022 года.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, агент футболиста встретился с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

Лоренцо Инсинье в прошлом сезоне провел 48 матчей, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами.

Напомним, что на итальянского футболиста претендуют два клуба — Барселона и Тоттенхэм.