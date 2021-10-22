Футболист не доиграл матч Лиги Европы.
Костас Манолас, Getty Images
22 октября 2021, 17:19
Итальянский Наполи не сможет рассчитывать на своего лидера защитной линии Костаса Маноласа из-за травмы.
Футболист не смог доиграть поединок против Легии в Лиге Европы , покинул поле на 72-й минуте из-за предполагаемой мышечной травмы.
Опасения подтвердились. Медики констатировали слабую степень поражения его ягодичных мышц.
Тем не менее, есть и хорошие новости для фанатов неаполитанцев. Петр Зелиньски вернулся к тренировкам в общей группе и, как ожидается, будет доступен против Ромы 24 октября.
Наполи в текущем сезоне Серии А добыл восемь побед в восьми поединках и занимает безоговорочное первое место.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.