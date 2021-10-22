Италия

Футболист не доиграл матч Лиги Европы.

Итальянский Наполи не сможет рассчитывать на своего лидера защитной линии Костаса Маноласа из-за травмы.

Футболист не смог доиграть поединок против Легии в Лиге Европы , покинул поле на 72-й минуте из-за предполагаемой мышечной травмы.

Опасения подтвердились. Медики констатировали слабую степень поражения его ягодичных мышц.

Тем не менее, есть и хорошие новости для фанатов неаполитанцев. Петр Зелиньски вернулся к тренировкам в общей группе и, как ожидается, будет доступен против Ромы 24 октября.

Наполи в текущем сезоне Серии А добыл восемь побед в восьми поединках и занимает безоговорочное первое место.

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