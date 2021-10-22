Италия

"Быки" удержали победу над соперником.

Торино в рамках поединка девятого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Дженоа и добился победы со счетом 3:2.

"Быки" к исходу тридцати минут игрового времени получили преимущество в два мяча, но в середине второго тайма пропустили.

Тем не менее, Брекало довольно быстро забил еще раз, на что гости ответили лишь точным ударом Кайседо.

Торино - Дженоа 3:2

Голы: Санабрия, 14, Побега, 31, Брекало, 77 — Дестро, 70, Кайседо, 80

Торино: Милинкович-Савич — Синго (Войвода, 59), Джиджи, Буонджорно, Бремер, Ансальди (Айна, 72) — Линетти (Прат, 59), Брекало, Лукич, Побега — Санабрия (Белотти, 59).

Дженоа: Сиригу — Гильоне (Каллон, 46), Кришито, Васкес, Камбьязо, Фарес — Стураро (Бехрами, 69), Туре (Гальдамес, 46), Ровелла — Экубан (Кайседо, 61), Дестро (Пандев, 80).

Предупреждения: Побега - Васкес, Фарес, Каллон