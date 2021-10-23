Италия

Испанец может покинуть римский клуб из-за разногласий с тренером.

Полузащитник Луис Альберто может покинуть Лацио в зимнее трансферное окно, сообщает портал Calciomercato.

Луис Альберто не может найти общий язык с главным тренером Маурицио Сарри и хотел бы перейти в другой клуб. Римляне готовы расстаться с испанским хавбеком за 50 миллионов евро.

В приобретении 29-летнего игрока заинтересованы Интер и Милан.

В текущем сезоне Луис Альберто провел 11 поединков в футболке "бьянкочелести", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Лацио близок к продлению контрактов с Чиро Иммобиле и Франческо Ачерби.