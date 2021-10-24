Италия

Португалец отреагировал на критику в свой адрес и в адрес клуба.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо рассказал о ситуации в команде накануне встречи с Наполи в 9-м туре Серии А.

"Мы хорошо выступаем в чемпионате, наша игра лучше, чем результаты. Мы набрали 15 очков, но заслуживаем больше. Это будет сложный поединок, Наполи выиграл все восемь матчей и находится в хорошей форме.

Дзаньоло и Карсдорп готовы вернуться, но мы начнем тем же составом, что и против Ювентуса.

Нынешние владельцы потратили много денег, чтобы исправить ошибки предыдущих и создать необходимые условия, но для этого нужно время.

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Когда кто-то говорит, что Моуриньо недоволен, это большая ложь. Моуриньо хочет больше игроков? Конечно, все хотят, он хочет игроков, чтобы ротировать состав и сохранять баланс.

Моуриньо хочет всех игроков одного уровня? Да, но Моуриньо не засранец, он уважает руководство и понимает ситуацию.

Результаты, как в матче с Буде-Глимт, иногда случаются, но лишь я один несу за это ответственность. Я решил выпустить такой состав, понимая, что мы можем проиграть. Не хотел рисковать игроками на искусственном поле, потому что у меня нет двух игроков на одну позицию. Ответственность лежит на мне", – приводит слова Моуриньо портал Football Italia.

Матч Рома – Наполи состоится в Риме в воскресенье, 24 октября, и начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.