Лига конференций

Португалец установил антирекорд в поединке с Буде-Глимт.

В матче третьего тура группового этапа Лиги конференций Рома уступила на выезде Буде-Глимт с разгромным счетом 1:6.

Этот поединок стал одним из худших в тренерской карьере Жозе Моуриньо, команда которого впервые пропустила 6 голов за 1008 матчей.

Кроме того, это поражение стало одним из худших в еврокубковой истории Ромы. Ранее римляне проигрывали Баварии и Манчестер Юнайтед со счетом 1:7 и Барселоне – 1:6.

На данный момент римляне занимают вторую строчку в группе С, имея в активе 6 очков.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Буде-Глимт – Рома.