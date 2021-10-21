Португалец установил антирекорд в поединке с Буде-Глимт.
Жозе Моуриньо, Getty Images
21 октября 2021, 23:42
В матче третьего тура группового этапа Лиги конференций Рома уступила на выезде Буде-Глимт с разгромным счетом 1:6.
Этот поединок стал одним из худших в тренерской карьере Жозе Моуриньо, команда которого впервые пропустила 6 голов за 1008 матчей.
Кроме того, это поражение стало одним из худших в еврокубковой истории Ромы. Ранее римляне проигрывали Баварии и Манчестер Юнайтед со счетом 1:7 и Барселоне – 1:6.
На данный момент римляне занимают вторую строчку в группе С, имея в активе 6 очков.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча Буде-Глимт – Рома.