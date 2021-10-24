Италия

Француз получил негативный результат теста.

Защитник Тео Эрнандес вылечился от коронавируса и готов вернуться к тренировкам Милана.

Как сообщает официальный твиттер клуба, сегодня французский фулбек получил негативный результат теста. Теперь 24-летний игрок начнет вместе с командой готовиться ко встрече с Торино в следующий вторник.

Эрнандес заболел коронавирусом в середине октября, вернувшись из расположения сборной Франции.

В текущем сезоне защитник провел 9 поединков в футболке "россонери", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что нападающий Милан Самуэль Кастильехо травмировался в матче с Болоньей.