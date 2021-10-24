Француз получил негативный результат теста.
Тео Эрнандес, Getty Images
24 октября 2021, 12:55
Защитник Тео Эрнандес вылечился от коронавируса и готов вернуться к тренировкам Милана.
Как сообщает официальный твиттер клуба, сегодня французский фулбек получил негативный результат теста. Теперь 24-летний игрок начнет вместе с командой готовиться ко встрече с Торино в следующий вторник.
Эрнандес заболел коронавирусом в середине октября, вернувшись из расположения сборной Франции.
В текущем сезоне защитник провел 9 поединков в футболке "россонери", отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что нападающий Милан Самуэль Кастильехо травмировался в матче с Болоньей.