Испанский вингер повредил подколенное сухожилие.
Самуэль Кастильехо (справа), Getty Images
24 октября 2021, 08:57
Нападающий Самуэль Кастильехо может пропустить ближайшие матчи Милана из-за проблем со здоровьем.
Кастильехо получил травму подколенного сухожилия в поединке с Болоньей (4:2), покинув поле после первого тайма. В ближайшее время 26-летний игрок пройдет медобследование, которое должно определить сроки его восстановления.
В лазарете Милана уже находятся Анте Ребич, Пьетро Пеллегри, Майк Меньян, Алессандро Флоренци и Джуниор Мессиас.
В текущем сезоне Кастильехо провел 3 поединка в футболке "россонери", отличившись двумя ассистами.