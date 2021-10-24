Италия

Испанский вингер повредил подколенное сухожилие.

Нападающий Самуэль Кастильехо может пропустить ближайшие матчи Милана из-за проблем со здоровьем.

Кастильехо получил травму подколенного сухожилия в поединке с Болоньей (4:2), покинув поле после первого тайма. В ближайшее время 26-летний игрок пройдет медобследование, которое должно определить сроки его восстановления.

В лазарете Милана уже находятся Анте Ребич, Пьетро Пеллегри, Майк Меньян, Алессандро Флоренци и Джуниор Мессиас.

В текущем сезоне Кастильехо провел 3 поединка в футболке "россонери", отличившись двумя ассистами.