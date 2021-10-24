Италия

Португалец недоволен действиями некоторых своих подопечных.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо применит наказание к пятерым игрокам первой команды после разгромного поражения от Буде-Глимт (1:6) в Лиге конференций.

Как сообщает портал Calciomercato, португальский специалист был крайне недоволен действиями таких футболистов, как Мараш Кумбулла, Амаду Диавара, Риккардо Калафиори, Гонсало Вильяр и Борха Майораль. Они не попадут в заявку на сегодняшний матч с Наполи и будут сидеть на трибунах.

Ранее сообщалось, что Моуриньо в матче с Буде-Глимт впервые в тренерской карьере пропустил шесть голов.

Матч Рома – Наполи состоится в Риме в воскресенье, 24 октября, и начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.