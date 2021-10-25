Италия

Тренер "россонери" добрался до круглой отметки.

Милан в рамках поединка девятого тура чемпионата Италии отправился в гости к Болонье и добился победы со счетом 4:2.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт итальянского клуба, для Стефано Пьоли этот матч стал сотым во главе команды.

На счету итальянского тренера 58 побед, 23 ничейных результата и 19 поражений с общей разницей голов 202:126.

Напомним, что в том поединке Златан Ибрагимович установил два достижения в Серии А.