Италия

Как написали в комментариях: "Команды могут быть разными, но Моуриньо — всё тот же".

В рамках девятого тура итальянской Серии А Наполи отправился в гости к Роме, где по итогам двух таймов командам так и не удалось выявить сильнейшего (0:0).

По ходу встречи, на 82-й минуте, главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо заработал удаление на неспортивное поведение, поэтому был вынужден покинуть бровку поля.

Впрочем, португальский специалист нашел выход из сложившейся ситуации и давал указания своим подопечным из-за пределов игровой зоны, что удалось запечатлеть на видео.

"Когда у тебя нет билета и ты отчаянно хочешь посмотреть отличный футбольный матч", — подписал видео Жозе Моуриньо в своем Instagram.



Смотреть обзор матча Рома — Наполи вы можете на Football.ua. Также на нашем сайте доступны итоги минувшего тура итальянской Серии А.