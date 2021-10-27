Италия

Украинец начнет матч Серии А со стартовых минут.

Полузащитник Руслан Малиновский попал в стартовый состав Аталанты на матч 10-го тура Серии А против Сампдории.

После поединка с Удинезе, в котором украинский хавбек отличился единственным голом команды, главный тренер Джан Пьеро Гасперини решил вновь предоставить ему место в основе.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 12 поединков в футболке "сине-черных", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Малиновский получил вызов в сборную Украины на ноябрьские матчи.

Матч Сампдория – Аталанта состоится в Генуе в среду, 27 октября, и начнется в 19:30 по киевскому времени.