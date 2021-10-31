Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 11-го тура итальянской Серии А Фиорентина принимала на своем поле Специю, где одержала разгромную победу.

"Фиалки" отправили в ворота соперника три безответных мяча и догнали Лацио по количеству набранных очков в турнирной таблице.

Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко, в свою очередь, провел на поле все 90 минут, но результативными действиями отметиться не успел.

Обзор матча:

Фиорентина – Специя 3:0

Голы: Влахович, 44 (пен.), 62, 74.

Фиорентина: Терраччано, Венути (Одриосола, 60), Мартинес (Игор Жулио, 76), Миленкович, Бираги, Бонавентура, Торрейра (Амрабат, 75), Кастровилли (Мале, 68), Сапонара, Влахович, Соттиль (Кальехон, 68).

Специя: Проведель, Феррер (Амьян, 46), Николау, Эрлич, Бастони (Колли, 46), Коваленко, Маджоре (Верде, 65), Джаси, Нзола, Сальседо (Сала, 46), Стрелец (Манай, 65).

Предупреждения: Феррер (21), Мартинес (36), Джаси (43), Венути (55), Колли (57), Влахович (75), Мале (82).