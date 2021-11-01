Италия

До "россонери" такое удавалось лишь Наполи, Ювентусу и Роме.

В поединке одиннадцатого тура итальянской Серии А, Милан в гостях обыграл Рому (2:1).

Таким образом, команда Стефано Пьоли одержала десять побед в 11 стартовых турах итальянского чемпионата.

По информации OptaPaolo, Милан стал четвертым клубом, которому удалось выдать такой успешный старт в сезоне в Серии А. До этого такое удавалось Роме, а также Ювентусу и Наполи — по два раза.

После 11 туров Наполи и Милан делят первое место в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от миланского Интера на семь очков.

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