Завершился матч чемпионата Италии.
Эмполи - Дженоа, Getty Images
05 ноября 2021, 23:41
В рамках 12 тура итальянской Серии А Эмполи в домашних стенах не сумел удержать победу над Дженоа (2:2).
В первом тайме был забит лишь один мяч. Дженоа заработала пенальти, и на 13 минуте Кришито его реализовал.
Но во втором тайме замены тренера хозяев сыграли решающую роль. На 62 минуте Ди Франческо с передачи Журковски восстановил паритет. Через 10 минут сам Журковски стал героем одного из эпизодов и вывел Эмполи вперед.
Но Дженоа на последних минутах сумела вырвать ничью. Мелегони отдал мяч Бьянки, который сильно пробил в правый угол.
Эмполи — Дженоа 2:2
Голы: Ди Франческо, 62, Журковски, 72 — Кришито, 13, Бьянки, 89
Эмполи: Викарио, Фьямоцци, Тонелли, Вити, Маркицца (Паризи, 59), Штулац (Риччи, 59), Хендерсон, Хаас (Журковски, 59), Бандинелли (Кутроне, 46), Ди Франческо, Пинамонти.
Дженоа: Сиригу, Бираски (Гильоне, 74), Кришито, Масьелло, Васкес, Камбьязо, Бадель, Гальдамес (Бьянки, 74), Ровелла (Бехрами, 69), Стураро (Каллон, 69), Кайседо.
Предупреждения: Ровелла, Стураро, Масьелло.