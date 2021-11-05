Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 12 тура итальянской Серии А Эмполи в домашних стенах не сумел удержать победу над Дженоа (2:2).

В первом тайме был забит лишь один мяч. Дженоа заработала пенальти, и на 13 минуте Кришито его реализовал.

Но во втором тайме замены тренера хозяев сыграли решающую роль. На 62 минуте Ди Франческо с передачи Журковски восстановил паритет. Через 10 минут сам Журковски стал героем одного из эпизодов и вывел Эмполи вперед.

Но Дженоа на последних минутах сумела вырвать ничью. Мелегони отдал мяч Бьянки, который сильно пробил в правый угол.

Эмполи — Дженоа 2:2

Голы: Ди Франческо, 62, Журковски, 72 — Кришито, 13, Бьянки, 89

Эмполи: Викарио, Фьямоцци, Тонелли, Вити, Маркицца (Паризи, 59), Штулац (Риччи, 59), Хендерсон, Хаас (Журковски, 59), Бандинелли (Кутроне, 46), Ди Франческо, Пинамонти.

Дженоа: Сиригу, Бираски (Гильоне, 74), Кришито, Масьелло, Васкес, Камбьязо, Бадель, Гальдамес (Бьянки, 74), Ровелла (Бехрами, 69), Стураро (Каллон, 69), Кайседо.

Предупреждения: Ровелла, Стураро, Масьелло.