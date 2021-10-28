Украина

Украинец рассказал о завоевании исторической награды.

Бывший футболит и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о завоевании Золотого мяча в 2004 году.

В видео, опубликованном на странице в Instagram, Шевченко вспомнил, как тогда защищал цвета Милана и что происходило в стране в тот момент.

"О Золотом мяче я мечтал всю жизнь. Несколько украинских футболистов его выигрывали – Игорь Беланов, Олег Блохин. Взрослея и наблюдая за этими украинскими футболистами, это стало одной из моих эеланий.

В сезоне-2003/04 мы выиграли Серию А. Я играл очень хорошо на протяжении всего турнира, забил много важных и победных голов. Я знал, что был очень близок к завоеванию Золотого мяча. Я чувствовал, что моя мечта может стать реальностью.

Это было особенным событием еще и потому, что в 2004 году родился мой первый сын, Джордан. Это был один из самых особенных моментов моей жизни. Тогда же в Украине начиналась Оранжевая революция. Это был трудный момент для моей страны. Но когда я выиграл Золотой мяч, это стало прекрасным достижением для всей страны. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми. Это один из моментов моей карьеры, которыми я горжусь больше всего", – рассказал Шевченко.