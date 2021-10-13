Украина

Специалист еще может встать у руля национальной команды.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что верит в возвращение Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Украины через время.

"Я его поздравил с днем рождения, он меня поздравил с днем рождения. Это жизнь. Я надеюсь, что через некоторое время он поработает в разных системах футбола, и мы обязательно увидим его тренером национальной сборной.

Это очень яркая фигура в мировом и европейском футболе, и будет очень полезно, чтобы он получил дополнительный опыт в других клубах или сборных, и вернулся еще более сильным, чтобы мы дошли не до четвертьфинала, а уже до финала и там бы боролись за победу на чемпионате Европы или мира", — заявил Павелко в интервью ПРОФУТБОЛ Digital."

Напомним, Шевченко тренировал сборную Украины с 2016 по 2021 год. После его ухода на пост исполняющего обязанности главного тренера назначен Александр Петраков.