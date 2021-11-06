Италия

Хорватский форвард не играл с середины октября.

Нападающий Милана Анте Рабич восстановился после травмы и готов сыграть в ближайшем матче, сообщает Football-Italia.

По информации источника, 28-летний хорват полностью оправился после травмы и уже тренируется в общей группе.

Напомним, Ребич не играл с середины октября, когда получил травму в матче Серии А против Вероны.

Отметим, матч Милан — Интер состоится завтра, 7 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

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