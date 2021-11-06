Италия

Итальянец прокомментировал успех "старой синьоры".

Главный тренер Массимилиано Аллегри поделился своим мнением о выступлениях Ювентуса после победы над Фиорентиной (1:0) и рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Думаю, мы потеряли минимум семь очков. Мы должны злиться, потому команда, которая хочет побеждать в каждом матче, должна справляться в таких играх. Мы должны об этом думать и, возможно, сможем снова стать командой.

Щесны вчера упал на мяч и не мог совершать сейвы. Кьеллини испытывает мышечные проблемы. У Бонуччи были проблемы перед матчем. У Алекса Сандро проблемы с приводящей мышцей, а Мойзе Кин вернется после международной паузы", – приводит слова Аллегри портал Football Italia

Предлагаем вашему вниманию обзор матча между Ювентусом и Фиорентиной.