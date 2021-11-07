Статистический портал не лучшим образом оценил игру украинца.
Руслан Малиновский, getty images
07 ноября 2021, 01:58
В матче 12-го тура Серии А Аталанта обыграла на выезде Кальяри со счетом 2:1.
Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно оценил участников встречи, поставив Руслану Малиновскому низкую оценку.
Украинский полузащитник получил 6,6 балла, тогда как меньше в его команде у игроков старта показатель только у Муссо — 5,8.
Напомним, что ранее Малиновский получил одну из самых низких оценок за матч с Сампдорией.