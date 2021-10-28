Италия

Для украинского хавбека это был сотый матч в составе бергамаской команды.

В поединке десятого тура итальянской Серии А Аталанта в гостях уверенно обыграла Сампдорию (3:1).

В этой поединке в стартовом составе команды Джан Пьеро Гасперини на поле вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский, который провел 78 минут, после чего был заменен на Алексея Миранчука. Это был сотый матч украинца в футболке итальянской команды.

За свою игру 28-летний украинец получил оценку 6,5 баллов от авторитетного портала WhoScored. Худше Малиновского выступили Паломино, Мехле и Пикколи, вышедший на замену.

В то же время статистический портал SofaScore оценил игру Малиновского в 6,8 баллов, что является шестой оценкой в команде из Бергамо.

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