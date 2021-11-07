63-летний итальянец возглавляет клуб из Бергамо с 2016 года.
Джан Пьеро Гасперини, Getty Images
07 ноября 2021, 10:19
Аталанта в поединке 12 тура итальянской Серии А одержала минимальную победу над Кальяри (2:1).
По информации пресс-службы Серии А, эта победа стала юбилейной — 200 для главного тренера бергамаской команды Джан Пьеро Гасперини в итальянском чемпионате. Всего он провел 459 матчей, из которых 200 побед, 120 ничьих и 139 поражений.
Напомним, Гасперини возглавил Аталанту в 2016 году, а до этого тренировал Дженоа, Палермо и Интер.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.