Италия

63-летний итальянец возглавляет клуб из Бергамо с 2016 года.

Аталанта в поединке 12 тура итальянской Серии А одержала минимальную победу над Кальяри (2:1).

По информации пресс-службы Серии А, эта победа стала юбилейной — 200 для главного тренера бергамаской команды Джан Пьеро Гасперини в итальянском чемпионате. Всего он провел 459 матчей, из которых 200 побед, 120 ничьих и 139 поражений.

Напомним, Гасперини возглавил Аталанту в 2016 году, а до этого тренировал Дженоа, Палермо и Интер.

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