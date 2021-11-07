Италия

Наставник бергамаской команды доволен работой в Италии.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал свое достижение — 200 победа в итальянской Серии А по итогам матча с Кальяри (2:1).

"Я надеюсь, что смогу одержать еще много побед, так как не припомню ни одной легкой. Я счастлив работать в Италии, в Бергамо, потому что для меня образ жизни имеет большое значение.

Иногда я думаю о работе в АПЛ. Я мог бы быть богаче, но менее счастливым. Я живу не только на поле", — приводит слова Гасперини Football-Italia.

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