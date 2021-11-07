Италия

Парма не радует результатами свих фанатов.

В рамках 12 тура итальянской Серии Б Парма в гостевой игре уступила Лечче со счетом 4:0.

Хозяева еще в первом тайме обеспечили себе победный результат, забив четыре мяча в ворота Джанлуиджи Буффона.

Для 43-летнего Буффона это первый подобный случай в карьере. До этого он не пропускал четырежды в первой половине матча.

В текущем сезоне Буффон сыграл за Парму 12 матчей, а команда расположилась на 13 месте в турнирной таблице Серии Б.

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