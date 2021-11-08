Италия

Итальянский тренер дал комментарий после матча.

Главный тренер Интера Симоне Индзаги прокомментировал ничейный результат в матче против Милана.

"Стакан наполовину пуст, потому что у нас было так много шансов и мы не забили пенальти, поэтому, на мой взгляд, мы заслужили гораздо большего.

Нам противостояла отличная команда, которая заслуженно возглавляет таблицу, мы отстаем от нее с точки зрения прогресса, но есть время, чтобы вернуться в нужное русло, и такие выступления вселяют в нас уверенность.

В последних шести играх мы сыграли вничью с Ювентусом и Миланом, когда, вероятно, заслужили победу. Милан и Наполи сохраняют замечательный темп, но впереди еще долгий путь, и мы на высоте.

Мы хотели подарить нашим болельщикам победу, и я считаю, что мы сделали достаточно, чтобы заслужить ее. Темп был очень высоким, и обе команды, вероятно, могли бы намного лучше выступить на техническом уровне", — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Серии А между Миланом и Интером.