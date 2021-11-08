Италия

Центральный защитник — противостоянии в дерби.

Центральный защитник Интера Милан Шкринияр прокомментировал ничейный результат в матче против Милана.

"Учитывая наши шансы, я считаю, что Интер потерял два очка. Мы создали много возможностей для взятия ворот и, на мой взгляд, должны были выиграть

Мы должны максимально использовать очные противостояния с грандами, поскольку сегодня мы снова доминировали над Миланом и набрали только очко.

У нас все хорошо, мы более организованы и уравновешены, но нам нужно более осторожно подходить к нашим возможностям", — приводит слова Шкринияра Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Серии А между Миланом и Интером.