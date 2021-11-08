Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию в команде.
Жозе Моуриньо, Getty Images
08 ноября 2021, 15:50
Жозе Моуриньо недоволен кадровой ситуацией в Роме и трансферной политикой клуба, и не намерен молчать — резюмирует сообщения в итальянских СМИ Football Italia.
Поражение от Венеции стало для Ромы вторым подряд в Серии А, однако во всех турнирах римляне выиграли лишь раз в семи последних матчах.
В Италии ширятся слухи о непримиримых разногласиях между тренером и директором Тьягу Пинту, и хотя официально обе стороны это опровергают, никого это не вводит в заблуждение.
Моуриньо недоволен уровнем игроков, которые находятся в его распоряжении, а Пинту считает, что его соотечественник ищет причину неудач не там, где надо.
"Я вынужден защищаться от недоброжелателей, – сказал Моуриньо после поражения от Венеции – Пока я не могу полностью разобраться в ситуации, но однажды мне все станет ясно".
Владелец Ромы Фридкин все больше склоняется не на сторону Особенного.