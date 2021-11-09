Италия

Хорват объяснил, почему его стиль не подходит большим клубам.

Главный тренер Вероны Игор Тудор рассказал о своих методах работы после ничьей с Наполи (1:1) в 12-м туре Серии А.

"Наши тренировочные методы было бы сложно использовать в топ-клубе. Возможно, мы бы могли найти компромисс между атакой и зонной защитой. Немного нездоровая ситуация, в хорошем смысле. Конечно, играть таким образом нельзя предложить таким футболистам, как Криштиану Роналду.

Футбол развивается, и тренер должен мудро использовать обе фазы", – рассказал Тудор в комментарии DAZN.

На данный момент Верона занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков после 12 туров.