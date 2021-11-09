Италия

Вслед за сменой тренерского штаба владельцы итальянского клуба намерены произвести изменения в руководстве.

Накануне Дженоа назначила Андрея Шевченко на пост главного тренера первой команды, однако на этом изменения в итальянском клубе могут не ограничиться.

Как сообщает CalcioMercato со ссылкой на Corriere dello Sport, владельцы "грифонов" планируют произвести определенные кадровые изменения в руководстве, пригласив нового спортивного директора.

По информации источника, главным претендентом на этот пост является Луиш Кампос, который ранее занимал аналогичный пост в Монако (с 2013 по 2016 года) и в Лилле (с 2017 по 2020 год).

Помимо этого, у португальского футбольного функционера есть опыт в мадридском Реале в качестве скаута, где он проработал с 2012 по 2013 год.

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