Италия

Функционер поделился впечатлениями о первых этапах работы нового наставника.

Один из владельцев компании 777Partners, которая недавно стала владельцем Дженоа, Джош Вондер прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост наставника клуба.

"Что побудило выбрать Шевченко? Как и в случае со всеми решениями, которые принимаются в бизнесе, это был нелегкий процесс. Наш поиск проводилось долго, и мы искали подходящего человека, который бы помог клубу с сегодняшнего дня до конца сезона и стал точкой опоры проекта.

Мы выбрали Шевченко не за его имя, а за его мозг, за то, как он анализирует все аспекты футбола. Мы поняли, что он много анализирует, работает, чтобы стимулировать игроков с физической и психологической точки зрения. Он убедил нас в своей честности, никто не сказал нам ничего плохого о нем".

"Понятно, что перед нами новый путь, полная перестройка клуба. Первым шагом был поиск менеджера, и мы определили Шевченко. Теперь в ближайшие месяцы будет несколько изменений", — цитирует Вондера TUTTOmercatoWEB.

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