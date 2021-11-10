Италия

"Грифоны" проявляют интерес к американскому вингеру.

Полузащитник Челси Кристиан Пулишич попал в сферу интересов Дженоа, сообщает Secolo XIX.

Новый главный тренер клуба Андрей Шевченко планирует укрепить состав в январе и хотел бы видеть в своем составе Пулишича. Американский вингер утратил место в основе Челси из-за проблем со здоровьем, чем и хочет воспользоваться украинский специалист.

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Действующий контракт Пулишича с Челси рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 4 поединка в футболке "синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Шевченко также заинтересован в подписании Виталия Миколенко и Александра Зинченко.