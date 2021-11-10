Италия

Специалист дал первое интервью в качестве наставника генуэзцев.

Продолжение первой части дебютного интервью Андрея Шевченко на посту главного тренера итальянской Дженоа.

"Реально ли выиграть с клубом Кубок Италии? Намного важнее спастись. Нам нужно приложить много усилий, чтобы работать, попытаться найти множество решений для достижения этой цели. Моя команда и я работаем для этого.

Боюсь ли я начинать тренерскую карьеру в клубе? Я подготовился к этому. Я ждал возможности поработать в клубе. Конечно, на данный момент есть много дел, но меня это не пугает. Это дает мне стимул работать усерднее и искать новые решения. Все на благо Дженоа".

"Исторически так сложилось, что Дженоа действовала агрессивно на поле, особенно дома. Я постараюсь сбалансировать команду по качествам. Нам нужно иметь идеальный баланс и понимать наши потребности, то, что нужно команде. Сейчас у нас будет период тренировок, а затем нам предстоят сложные и важные матчи. Мы должны быть готовы.

Золотой мяч в прошлом, хочу запомниться как тренер и не боюсь этого. Я постараюсь сделать все, чтобы наше сотрудничество с Дженоа было долгим. Что же касается первого матча против Ромы, то хочу сказать, что я очень уважаю Жозе Моуринью. Его приезд многое дал итальянскому футболу. Я знаю, как мы должны сыграть матч с Ромой".

Также Шевченко рассказал о тактических аспектах, которые постарается привить футболистам из Дженоа.

"Я думаю, что у каждого футболиста из этой команды есть определенные плюсы и минусы. Сейчас мы будем смотреть, в какой форме команда, и какая схема может приносить результат. Возможно, это будет 3-5-2 или 4-3-3.

Сейчас, несмотря на большой подбор футболистов в нашем арсенале, лазарет очень большой. Надеемся, что футболисты вернуться к тренировкам как можно скорее и будут помогать Дженоа. Ну и на последок хочу призвать болельщиков приходить на стадион. Мы их с нетерпением ждем", — цитирует Шевченко TUTTOmercatoWEB.