Италия

Украинского специалиста представили прессе.

Главный тренер итальянской Дженоа Андрей Шевченко пообщался с прессой на первой пресс-конференции у руля "грифонов". Он озвучил главные задачи команды на ближайшее время, рассказал о начале тренерской карьере в клубном футболе и планах на межсезонье.

"Это очень важный момент в моей тренерской карьере. Я хочу поблагодарить Дженоа за то, что они вернули меня в Италию, страну, с которой у меня особые отношения. Я надеюсь продолжить карьеру здесь в качестве менеджера.

Дженоа — это серьезный клуб. Это проект, который мне очень интересен, и главная задача — сохранить прописку в Серии А. Чтобы этого достичь, единственный способ, который я знаю, — это работать. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этого результата".

"Я верю, что Дженоа может сделать великий прорыв в Италии в будущем. Конечно, нам нужны болельщики. Однажды я играл в Генуе, и это был очень сложный матч. Я очень хорошо помню, как играл против 12 игроков, потому что двенадцатый игрок Дженоа был болельщиком. Я надеюсь на них, потому что нам нужна большая поддержка.

У меня были контакты с новым владельцем. Это был долгий разговор. Команду нужно усилить, и чтобы достичь цели сыграть в следующем году в Серии А, я думаю, нам придется хорошо поработать на трансферном рынке".

"Италия — важная страна с футбольной точки зрения. Итальянская школа важна. Для меня работа с такими тренерами, как Анчелотти, Дзаккерони и Чезаре Мальдини — была большим опытом. Тренерская работа в Италии означает вход в мир футбола. Это стимулирующий вызов для меня", — цитирует Шевченко TUTTOmercatoWEB.

Напомним, Дженоа после 12 туров занимает 18 место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе лишь девять очков