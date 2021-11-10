Италия

Украинец определился с тренерским штабом в новом клубе.

Дженоа представила помощников нового главного тренера Андрея Шевченко, сообщает официальный сайт клуба.

Должность второго тренера "грифонов" занял Мауро Тассотти, который сотрудничал с Шевченко в сборной Украины. Техническими помощниками украинского специалиста станут Андреа Аззалин, Симоне Бономи, Валерио Фиори и Луиджи Ночентини.

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Шевченко возглавил Дженоа в минувший понедельник, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Во вторник 45-летний тренер познакомился со своей командой и провел первую тренировку.

Первым поединком для Шевченко во главе "красно-синих" станет домашняя встреча с Ромой в 13-м туре Серии А, которая запланирована на 21 ноября.