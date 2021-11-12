Хавбек "синих" может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Хаким Зийех, Getty Images
12 ноября 2021, 12:55
Полузащитник лондонского Челси Хаким Зийех может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com ссылаясь на Bild.
По информации источника, 28-летний хавбек хочет сменить клуб, так как получает мало игровой практики в команде Томаса Тухеля.
В то же время в услугах футболиста заинтересована дортмундская Боруссия, которая хочет усилить свой состав предстоящей зимой.
В нынешнем сезоне Зийех провел 10 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист.
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