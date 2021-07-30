"Россонери" хотят подписать полузащитника Челси.
Хаким Зийех, getty images
30 июля 2021, 00:57
Милан продолжает работу над подписанием нового полузащитника после ухода Хакана Чалханоглу в Интер.
Как сообщает издание Calciomercato, Хаким Зийех — приоритетная цель для "россонери" в это трансферное окно.
В минувшем сезоне на счету полузащитника 23 матча в АПЛ, в которых он дважды отличался в воротах соперников и отдал три голевых передачи.
Напомним, что главный тренер Челси Томас Тухель винит себя в отсутствии игровой практики у Хакима Зийеха.