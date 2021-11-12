В настоящее время 29-летний хавбек находится на своей родине в Дании.
Кристиан Эриксен (справа), Getty Images
12 ноября 2021, 13:17
Полузащитник миланского Интера Кристиан Эриксен продолжает курс восстановления, после того как перенес сердечный приступ на Евро-2020 прошлом летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 29-летний датчанин планирует возобновить свою карьеру в следующем сезоне, а пока он восстанавливается на своей родине в Дании.
Однако отмечается, что скорее всего, он перейдет в менее статусный клуб и продолжит карьеру в Дании или Нидерландах.
Напомним, на минувшем чемпионате Европы в матче группового этапа против Финляндии, Эриксен рухнул на газон, после чего ему оказывали экстренную помощь на поле. Позже стало известно, что он перенес сердечный приступ. Затем игроку поставили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
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