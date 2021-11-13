Туринцы хотят немного заработать на исходящих трансферах.
Адриен Рабио, getty images
13 ноября 2021, 19:59
Ювентус собирается продать двух футболистов в ближайшее январское трансферное окно.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, туринцы хотят расстаться с центральными полузащитниками Адриеном Рабио и Аароном Рэмси.
Источник утверждает, что французский футболист не произвел впечатление на Максимиллиано Аллегри, а у валлийца очень большая зарплата.
Напомним, что Ювентус готов отпустить Адриена Рабио в Ньюкасл за довольно скромную компенсацию — 15 миллионов евро.