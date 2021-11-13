Италия

Туринцы хотят немного заработать на исходящих трансферах.

Ювентус собирается продать двух футболистов в ближайшее январское трансферное окно.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, туринцы хотят расстаться с центральными полузащитниками Адриеном Рабио и Аароном Рэмси.

Источник утверждает, что французский футболист не произвел впечатление на Максимиллиано Аллегри, а у валлийца очень большая зарплата.

Напомним, что Ювентус готов отпустить Адриена Рабио в Ньюкасл за довольно скромную компенсацию — 15 миллионов евро.