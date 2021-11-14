Футболист прокомментировал трансферные слухи вокруг его персоны.
адриен рабио, getty images
14 ноября 2021, 18:44
Полузащитник туринского Ювентуса Адриен Рабио, который не имеет стабильного места в основном составе, прокомментировал слухи, связывавшие его с переходом в другой клуб.
Футболист уверен, что его будущее полностью связано с туринским грандом.
"Я счастлив в Ювентусе. Я свое будущее вижу исключительно в черно-белой футболке", — сказал француз на вопрос журналиста Telefoot.
В текущем сезоне Рабио сыграл 11 матчей во всех турнирах за Ювентус, в которых сумел отличиться одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о намерении Ювентуса расстаться с Рабио в зимнее трансферное окно.