Италия

Футболист прокомментировал трансферные слухи вокруг его персоны.

Полузащитник туринского Ювентуса Адриен Рабио, который не имеет стабильного места в основном составе, прокомментировал слухи, связывавшие его с переходом в другой клуб.

Футболист уверен, что его будущее полностью связано с туринским грандом.

"Я счастлив в Ювентусе. Я свое будущее вижу исключительно в черно-белой футболке", — сказал француз на вопрос журналиста Telefoot.

В текущем сезоне Рабио сыграл 11 матчей во всех турнирах за Ювентус, в которых сумел отличиться одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о намерении Ювентуса расстаться с Рабио в зимнее трансферное окно.