Италия

Функционер считает, что игрок поможет клубу.

Бывший президент миланского Интера Массимо Моратти заявил, что клубу стоит присмотреться к Лоренцо Инсинье и подписать его.

"Инсинье хорошо подошел бы для любой команды, хотя жаль, что до сих пор в Италии он не смог показать, на что он действительно способен.

Хотел бы его видеть в Интере. Учитывая, что его контракт истекает, он даже не стоил бы сумасшедших денег", — сказал функционер.

Ранее сообщалось, что сразу несколько клубов готовы побороться за Инсинье. Среди них называют Торонто, Челси и Ньюкасл.

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