Италия

Травма албанского защитника оказалась не очень серьезной.

Защитник Ромы Мараш Кумбулла имеет возможность сыграть в матче с Дженоа в следующий уикенд, сообщает Sky Sport Italia.

Кумбулла травмировался в сборной Албании и вернулся в расположение римского клуба, однако медицинское обследование не выявило у него серьезных проблем со здоровьем. Центрбек будет находиться под присмотром медицинских работников и может восстановиться к воскресному поединку.

В лазарете Ромы уже находятся Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло и Крис Смоллинг, а Матиас Винья и Риккардо Калафиори еще не успели полностью восстановиться.

В текущем сезоне Кумбулла провел 6 поединков в футболке "джаллоросси".