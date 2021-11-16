Италия

Футболист Интера рассказал о том, почему перешел стан принципиального соперника.

Полузащитник миланского Интера Хакан Чалханоглу рассказал о том, почему принял решение перейти из Милана в стан принципиального соперника.

Футболист считает, что ему необходим был новый вызов для развития своей карьеры.

"Я провел прекрасные 4 года в составе Милана. По-прежнему поддерживаю связь с командой, у меня осталось там много друзей. Тем не менее, я счастлив в Интере. Мне нужен был новый вызов и я его получил.

В Интере ко мне очень добры, во время Евро Индзаги звонил мне по 3-4 раза в день. С Интером я хочу выиграть множество трофеев", — приводит слова Чалханоглу Sky Italia.

Ранее Чалханоглу заявил, что в Милане в нем нуждался лишь Стефано Пьоли.