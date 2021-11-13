Италия

Экс-футболист Ромы поделился мнением о положении дел в бывшем клубе.

Бывший полузащитник Ромы Даниэле Де Росси поделился мнением о положении дел в своем бывшем клубе.

Легенда клуба считает, что наставник "волков" по-прежнему топ-тренер.

"Моуриньо - один из пяти — шести топ-наставников мира. Не дайте ему заскучать и все будет хорошо. Не думаю, что у команды будут большие проблемы с выходом из кризиса.

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Наполи и Милан проделывают великолепную работу. Даже если Интер, Лацио, Рома и Ювентус вернут свои былые кондиции — эти две команды все равно будут фаворитами чемпионата", — считает Де Росси.

Также экс-капитан Ромы высказался о промахе Жоржиньо в недавнем матче со Швейцарией с пенальти.

"Тотти тоже не забивал по 3-4 пенальти за год, и что? Пенальтисты не обращают на это внимание. Главный пенальти Жоржиньо уже забил", — приводит слова Де Росси сайт Джанлуки Ди Марцио.

После 12-ти туров итальянской Серии А Рома располагается на 6-м месте, имея в своем активе 19 очков.

Ранее сообщалось об интересе Ромы в футболисту Манчестер Юнайтед Диогу Далоту.