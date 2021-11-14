Италия

Экс-капитан римского клуба поделился мыслями о положении в команде.

Легендарный в прошлом футболист Франческо Тотти поделился мыслями о положении дел в родном клубе.

"Император" считает, что проблема Ромы не в Моуриньо, а португальскому наставнику нужно дать время.

"Проблема Ромы явно не в Моуриньо. Все нынешние тренеры Серии А не выиграли столько, сколько выиграл он. Нужно снять шляпу перед Моуриньо.

Рома должна довериться Жозе. Это отличный тренер, мотиватор и менеджер. Он знает что делать с командой и что говорить. Или не говорить. Мы должны верить ему", — приводит слова Тотти Football Italia.

После 12-ти туров Рома расположилась на 6-м месте в Серии А, имея в своем активе 19 очков. Также Рома за два тура до конца находится на втором месте в группе Лиги конференций, на одно очко опережая луганскую Зарю и на 1 пункт отставая от первого Буде-Глимта.

Ранее о Моуриньо высказался другой легендарный футболист Ромы — Даниэле Де Росси.