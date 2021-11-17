Туринцы хотят усилить среднюю линию поля.
Йенс Каюст, фото getty images
17 ноября 2021, 19:30
Ювентус собирается подписать нового футболиста в центр поля и обратил свое внимание на полузащитника сборной Швеции.
Как сообщает издание Calciomercato, туринцы хотят оформить сделку по Йенсу Каюсту из датского Мидтьюлланда.
Отметим, что в текущем сезоне 22-летний футболист провел семь поединков, в которых результативными действиями не отметился. Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.
Напомним, что на Йенса Каюста также претендует представитель чемпионата Англии — Ньюкасл, который получил новых владельцев.