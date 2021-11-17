Италия

Туринцы хотят усилить среднюю линию поля.

Ювентус собирается подписать нового футболиста в центр поля и обратил свое внимание на полузащитника сборной Швеции.

Как сообщает издание Calciomercato, туринцы хотят оформить сделку по Йенсу Каюсту из датского Мидтьюлланда.

Отметим, что в текущем сезоне 22-летний футболист провел семь поединков, в которых результативными действиями не отметился. Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

Напомним, что на Йенса Каюста также претендует представитель чемпионата Англии — Ньюкасл, который получил новых владельцев.