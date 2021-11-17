Италия

Сербский форвард "фиалок" сменит клуб, но останется в Италии.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович следующим летом может стать игроком туринского Ювентуса, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, у 21-летнего серба есть предварительное соглашение о переходе в "старую синьору", контракт с которой будет рассчитан на пять лет, а его оклад составит около 6 млн евро в год.

Это стало возможным, так как у футболиста заканчивается контракт с "фиалками" в конце нынешнего сезона и судя по всему, он продлен не будет.

В текущей кампании Влахович провел 13 поединков, в которых забил 10 мячей и отдал один ассист.

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