Сербский форвард "фиалок" сменит клуб, но останется в Италии.
Душан Влахович, Getty Images
17 ноября 2021, 12:58
Нападающий Фиорентины Душан Влахович следующим летом может стать игроком туринского Ювентуса, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, у 21-летнего серба есть предварительное соглашение о переходе в "старую синьору", контракт с которой будет рассчитан на пять лет, а его оклад составит около 6 млн евро в год.
Это стало возможным, так как у футболиста заканчивается контракт с "фиалками" в конце нынешнего сезона и судя по всему, он продлен не будет.
В текущей кампании Влахович провел 13 поединков, в которых забил 10 мячей и отдал один ассист.
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