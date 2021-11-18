Италия

Аргентинец получил повреждение икроножной мышцы.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала может пропустить поединок против Лацио из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Дибала получил травму икроножной мышцы в сборной Аргентины и не смог доиграть матч с Уругваем. Форвард уже вернулся в расположение туринского клуба, где должен пройти медобследование и узнать о степени серьезности повреждения.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 11 поединков в футболке "бьянконери", отличившись шестью голами и четырьмя ассистами.

Матч Лацио – Ювентус в 13-м туре Серии А состоится в Риме в субботу, 20 ноября, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что встречу с Лацио также рискует пропустить вингер Ювентуса Федерико Бернардески.