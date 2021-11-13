ЧМ-2022. Отбор
Форвард не смог доиграть поединок против Уругвая.
Пауло Дибала (слева), Getty Images
13 ноября 2021, 17:03
Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала травмировался в матче с Уругваем (1:0) в отборе на ЧМ-2022, сообщает TyC Sport.
Дибала после длительного перерыва вернулся в состав Аргентины, но не смог доиграть поединок до конца. Форвард Ювентуса получил ушиб после удара со стороны уругвайского защитника Хоакина Пикереса и покинул поле после первого тайма.
Степень серьезности травмы 27-летнего игрока пока остается неизвестной.
Следующий матч Аргентина проведет в среду, 17 ноября, принимая дома Бразилию.